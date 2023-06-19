至4月底「全支付」的註冊數約334萬，而約有6-7成為活耀用戶！「全支付」目前可支付據點超過10萬個，逾140個品牌。

「電支雞」讓全國民眾在消費同時，也做好存錢投資基金；「電支雞」為結合全支付「電子支付」，與「基金交易」的創新金融服務，使用者可從帳戶開通到買基金，目前合作的銀行以及最後「扣款」、「買賣」皆在全支付APP上完成，為首家電支業者提供「一條龍」整合式服務；電支雞上線也將顛覆大家對消費理財的觀念，在購物消費過程，順便投資，適合想存錢又不想傷腦筋的人。

註冊全支付連結銀行帳戶開通「電支雞」，「零錢存」只要累積300元即可以開啟投資（以每次消費100元以上取十位數，可開倍數計，最高5倍），而每月投資上限為6萬元。「零錢存」及「定期投」兩項功能可同時啟動，「定期投」每天上限6萬元，每月金流上限30萬元；即日起開通全支付電支雞功能，好好證券提供基金交易0手續費、免銀行保管費優惠。

「電支雞」初步提供的4檔基金為：分別是國泰中小成長基金、景順全球科技基金、野村投信總代理的駿利亨德森平衡基金和富盛投顧總代理先機環球動態債券基金。這四檔基金是從2千多檔基金裡，透過十項評選標準（例如：基金規模、成立時間、5年期績效、3年期標準差等）篩選出來，包括短中長期表現均穩健的境內外基金，除基金要好之外，基金總代理和發行公司也要經過八項審核，四檔電支雞嚴選的基金，長期表現穩健，投資人可以依自己風險屬性和偏好挑選跟自己最契合的標的。

「電支雞」的主要概念是「支出＋理財，存錢好輕鬆」，不改變原有習慣，用全支付電子支付消費「超過百元」，自動紀錄「十位數零頭」，當零錢累積滿新台幣300元，自動轉入在好好證券開立的基金帳戶存起來，投資時間是依消費時間而定，也就是投資時間更分散。

電支雞適合想抗通膨追求長期穩健的投資人，尤其是月光族、上班族、忙碌族和手機族，就非常適合用電支雞輕鬆理財。電支雞「零錢存」的機制，讓原本消費花錢與儲蓄存錢是相反的兩件事，變成每次消費支出當下，就同步自動記錄存下，讓儲蓄不用再從收人預扣，支出越多，記錄存下來的錢就跟著變多。每月收入能固定存下投資金額的使用者，則可開啟「定期投」功能，系統會每月固定日期自動定時定額買基金。這就是電支雞 「零錢存」和「定期投」的發想來源。