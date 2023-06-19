Mio MiSentry 12T主機搭載對外以及對內二顆鏡頭，搭配MiSentry A60後鏡頭，三顆星光級鏡頭即時記錄車內外影像，對外鏡頭錄影畫質可達1080P，而對內鏡頭針對車內環境光源，搭載四顆IR紅外線感測器強化超低光源的影像處理，讓使用者在對外記錄車輛行進間影像的同時，也可同步記錄車內發生的影像。搭配手機專屬App–MioNext App，可遠端即時觀看行駛中或是停車時的車內外影像，亦能回溯觀看歷史紀錄。即使車輛不在身邊，也能放心無虞。

Mio MiSentry 12T對愛車的保護不僅僅只有在車輛行進間！當車輛停妥後。Mio MiSentry 12T隨即進入停車監控模式，使用者可依個人習慣挑選全時監控註二，或選擇省電模式，一旦車輛遭到不可預期的入侵行為時，便會觸動緊急事件錄影機制，同時事件發生當下也會自動將影片上傳到雲端進行儲存，並即時利用手機App推播通知。讓車主可以在第一時間即刻掌握車輛狀態。

Mio MiSentry 12T聯網行車記錄器搭配MioNext App提供更即時的消息，無論是車輛電源啟動或是偵測事件，透過手機App推播通知，讓消費者立即掌握車輛狀況與關鍵影像，成為愛車的最佳守護者。

在這個所有爭議事件講求證據的世代，事件雲端資訊備份功能更顯得重要。Mio MiSentry 12T標配4G LTE SIM卡，可隨時將緊急事件錄影雲端自動上傳備份，關鍵影片隨時掌握，雲端儲存更便利放心。除了影片備份，還可透過雲端OTA設定機器、自動更新韌體及測速圖資，免電腦、免插拔記憶卡最方便。Mio MiSentry 12T聯網行車記錄器，即日起在全台各大通路上架，建議售價$13,990。