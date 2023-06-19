富邦悍將江少慶19日出席中職明星賽記者會，今年明星賽他將擔任明星隊先發投手，有機會讓肌肉「封印解除」，穿著今年明星隊球衣的他笑著說：「我想這一件已經很緊了。」他還透露，自己其實滿想參加全壘打大賽的。

江少慶在球迷、專業得分後在先發投手位置排名第1，連2年參加明星賽，「感謝球迷投票，還有專業部分的票選，讓我可以擔任明星隊先發，我會盡量發揮、表現，希望球迷踴躍進場看我們表演。」

今年江少慶投球時球衣內都會穿長袖緊身衣，先前他提到明星賽或許可以讓肌肉「封印解除」，今天被問到笑著說：「我想這一件已經很緊了。」有機會在明星賽大秀好身材。

江少慶還提到，自己其實很想參加全壘打大賽，「因為是趣味項目，可以一起同樂。」他回憶，就讀穀保家商時自己也有擔任打者，有在玉山盃中拿過全壘打獎，「那時候（王）柏融是打第3棒、我打第5棒。但那是高中層級，職業層級還是不一樣，不知道實力是否還在。」

被問到如果真的能夠參賽，自己跟江坤宇誰會勝出？江少慶認為應該還是江坤宇，「他是專職打者，應該還是比我厲害啦！」他透露，平時看到隊友在進行打擊練習時，他有時會故意揮一下棒，試試手感，「其實也蠻希望台灣會有『大谷條款』的，能幫自己打分數。」