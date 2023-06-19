證交所統計，外資上周在集中市場買超為649.36億元，另統計今年年初至6月16日止，外資累計買超4,325.89億元。外資總持有股票（包括原始股東持股及自集中市場買進之持股）市值為22.29兆元，占全體上市股票市值的41.13％，周市值增加7,388.68億元。

就個股方面，外資上周自集中市場買超最多的前三名上市股為：華航買超15.86萬張、台積電買超6.43萬股、長榮航買超6.33萬張；賣超最多的前三名上市股為：新光金賣超9.23萬張、緯創賣超3.86萬張、宏碁賣超3.4萬張。