知名主持人黃子佼爆出性騷擾風波，今日他連拍三段影片道歉，並露出禿頭模樣，自爆已經禿了很久，之前都是戴假髮露面，他更提到不少圈內藝人，爆料大小S與阿雅、吳宗憲、曾國城等人，被提及藝人也陸續發出聲明否認，傳出黃子佼情緒不穩送醫，愛妻孟耿如陪伴在側，兩人的感情也被外界放大檢視，過去黃子佼曾透露孟耿如的爸爸其實不贊成兩人的婚姻。

黃子佼近年與Lulu主持主持節目《婚禮歌手》，其中有一對新人是相差9歲的姊弟戀，當時黃子佼心有戚戚焉，提到岳父：「孟爸一開始也非常反對，因為我跟太太差19歲。」黃子佼和孟耿如相差19歲，兩人2014年交往，2015年黃子佼入圍金鐘獎最佳綜藝節目主持人獎，當時他在參加典禮前表示若得到兩座金鐘獎就和孟耿如結婚，最後只得到一座，但他領獎時仍喊話「我們找時間就把婚結一結了吧！」不過當時孟耿如卻回應「恭喜所有得獎的人，我大概需要冷靜一下。」接著發文表示「現在需要冷靜，因感動大於驚訝，感情事業本就不需二選一，而人生大事需要時間計畫，而她也很替佼佼開心，我非常幸福也請大家放心，非常非常非常的以你為榮。」委婉打槍黃子佼的求婚，直到2018年黃子佼再度求婚孟耿如才點頭，兩人在2020年登記結婚。

★《中時新聞網》關心您，尊重身體自主權！請撥打113、110。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！