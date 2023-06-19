新北市私幼餵藥案真相尚未釐清，中華民國幼教聯合總會昨發聲明，呼籲應暫停幼兒園及教保人員餵藥。對此桃園市長張善政曾說，幼兒安全與幼教幼托人員的尊嚴同樣重要，因此推出公費篩檢，盼讓家長放心、也還幼師公道。教育局則表示，幼兒園都有建立託藥制度，會請老師們審慎核對藥袋及藥單內容。

教育局表示，桃園原已建立幼兒園託藥制度，如家長有請老師協助幼兒用藥需求，則必須填寫託藥單並記錄於聯絡簿上，老師則會依家長需求協助幼兒用藥，教保員也要有用藥紀錄。現已請各園依照幼兒教保及照顧服務實施準則與相關規定辦理，如幼兒與家長確有需求，應適時提供必要協助及審慎核對藥袋與家長託藥單等內容的記載。

「幼兒安全成長、幼教幼托人員尊嚴，對我們同樣重要！」市長張善政曾表示，唯有幼托幼教人員受到尊重，才能讓老師們安心工作，照顧好孩子們。不能讓這種擔心演變成對幼托幼教體系的不信任，這對絕大多數關愛孩子、盡心照顧的從業人員，並不合理，與其讓家長們擔心、揣測，甚至讓有心人士藉機傷害幼托幼教體系，不如由市府提供有公信力的管道，因此提出公費篩檢管制藥物。

張善政說，若家長有任何疑慮，可以直接帶孩子赴醫院檢驗，需要的時候也會使用質譜儀檢測，一定會確保檢驗的過程符合科學。如有查出害群之馬，也能很快的鎖定目標、保護孩子，不讓個別案例損害整個體系的聲譽，倘若在桃園檢驗的孩子們都沒有驗出負面結果，也能還辛苦的幼師們一個公道，惡意的攻訐也自然會消失。