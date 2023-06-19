客戶於活動期間透過「全支付」綁定華南銀行信用卡，單筆消費100元(含)以上，即可享有5％全點回饋，每戶回饋上限100點，限量回饋100萬點。除信用卡外，使用全支付首次連結華南銀行帳戶，並完成單筆消費100元(含)以上，即贈送50點全點回饋，每人限回饋一次，限量前1萬名。若你還沒有華南銀行帳戶，可透過數位通路快速申辦華南銀行SnY數位帳戶，不僅享有全支付消費回饋最高50%外，還享有SnY數位帳戶本身新台幣活存10萬元（內）2.3％優惠利率及每月跨提跨轉50次免手續費唷！立即加入華南SnY行列，將回饋通通帶回家!

華南銀行此次攜手全支付，除了能讓客戶於全聯福利中心消費外，通路範圍更跨足全台各大消費通路，包含大潤發、環球購物中心、屈臣氏、鬍鬚張等購物、餐飲生活品牌，讓客戶於日常生活中能使用便利的付款方式，從全支付中獲得的點數回饋，可於全支付所有合作店家使用，「全點」1點=新台幣1元，每筆消費皆可折抵，讓客戶消費越多賺越多。另除與全支付合作外，華南銀行也與icashPay、悠遊付、全盈+PAY及街口支付等電子支付業者合作，進一步拓展華南銀行客戶電子支付的使用場景，致力打造便利生活的數位金融生態圈。