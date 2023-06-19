汐止區茄苳路49號旁違建物及老舊公寓內查獲製毒工廠，警方運用第三方警政將它拆除。（圖／警方提供）

汐止分局今年3月22日凌晨，於汐止區茄苳路49號旁違建物及老舊公寓內查獲製毒工廠，製造第三級毒品「4-甲基甲基卡西酮」，並起出原料、送風機、攪拌機、防毒面具及成品、半成品等，全案依違反毒品危害防制條例移送偵辦。並在5月30日將涉毒工廠違建拆除。

汐止警方表示，汐止區茄苳路49號1樓為老舊公寓區域，是居民眼中的爛尾樓，葉姓犯嫌等2人，以49號旁違建物及老舊公寓內為製毒工廠，警方推動「清源專案2.0工作計畫」，展現淨化治安環境及犯罪偵防決心，運用第三方警政，針對與犯罪有直接關係之金流、違建物及行(商)業場所等，整合「市府團隊力量合而為一」，清源掃毒及剷除毒窟。汐止區茄苳路49號經新北市政府違章建築拆除大隊完成認定、通知程序後，在5月30日即完成涉毒工廠違建物拆除。

汐止警分局分局長黃國政呼籲，警方將全面掃蕩轄區擾亂社會治安及秩序分子，只要與犯罪、擾動社會治安有直接關聯場域(所)、建物或商業等，除了「抓兇手、也會剷除毒瘤」，將以第三方警政全面打擊，徹底清除犯罪基本源，以守護民眾安全。

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