新竹市公道三路150巷垃圾車清運路線，因礙於交通法規無法畫設單黃線，只能畫設雙黃線，環保局考量垃圾車安全駕駛動線，即日起配合調整垃圾車路線，於晚上約6時20分進入150巷收運垃圾，提醒該巷道住戶注意並提早打包後，等候垃圾車與資源回收車到達。

環保局表示，為落實宜居永續的環保家園，提供民眾安心便利倒垃圾、垃圾車安全駕駛的清運動線，近日結合市府相關單位，經實地現勘評估後，公道三路150巷收運路線垃圾車完成上1個清運點（延平路一段317巷3弄）之沿線清運，再依道路行車規定指示標誌迴轉，行駛進入至公道三路150巷，接著執行該巷道垃圾清運作業。

環保局提醒，請大家做好垃圾減量及資源回收，一起重視環保與節能減碳，提高環境品質，共同落實全民綠生活與聯合國永續發展目標SDG11永續城市，打造宜居永續的新竹市。

相關垃圾清運問題，可洽詢新竹市環境保護局清潔科電話(03)5388406。