台灣夏普跨業結盟擴大服務版圖，再度與遠傳(4904)攜手合作，繼去年首家複合式店型「遠傳花蓮建國店」成功開幕後，今年持續以雙方優勢共創雙贏，打造全新「遠傳信義世貿店」，隨著後疫情時代來臨，消費者數位能力提升，台灣夏普首次導入全新「SHARP COCORO+ 智慧家電專區」，以最貼近人心的家電服務，落實AIoT生態鏈讓生活更便利，來客可透過現場互動裝置，親自感受智慧科技的極致美好。鎖定3C一級戰區台北信義商圈的高人氣，門市更進一步結合數位體驗、影音娛樂、智慧居家、實體展示，不論是個人或家庭客層，都能全方位滿足多元化的消費需求。

遠傳表示，申辦遠傳電信5G門號月付599元起資費方案，搭配指定手機、平板或夏普家電，專案價0元起。精選熱銷手機蘋果iPhone 14(128G)、三星Galaxy A54，還有平板首選SAMSUNG Galaxy Tab A7 Lite LTE、Lenovo Tab M10 Plus等，以及多項家電，打造一站購足一次到位。