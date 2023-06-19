統一獅總教練林岳平連續2年都在中職明星賽中掌兵符，他自嘲目前「明星賽連敗中」，這次亞冠賽中華隊陣容中也有幾位獅隊小將，將在對面看的「餅總」有何期待？「希望他們有辦法在不熟悉的組成中發揮能力，去年2場我都輸在林子豪，這次再來！」

林岳平去年明星賽擔任中華隊總教練，但2場比賽都不敵明星隊，今年他改掌明星隊兵符，將迎戰陳金鋒領軍的亞冠賽中華隊，這也是2人首度帶兵對決，將上演「餅鋒」同場鬥智。

「我們還是鄰居！」林岳平還說，「他回來台灣的第一支全壘打還是我貢獻的，算是有情有義啦！」他點評這次明星賽對抗結果，認為應該還是明星隊會技高一籌，「票選的都是聯盟中成績、穩定性很好的選手，要對抗24歲小將相信明星隊來是會略勝一籌。」

「餅總」也提到，這次亞冠賽中華隊名單中像是曾峻岳、陳仕朋、江坤宇、郭天信等人都有參加今年世界棒球經典賽，這些球員都會是未來中華隊的希望，「這次明星賽他們將挑戰明星隊前輩，希望這些年輕球員能化身超人，打敗前輩。」

而這次明星隊名單中也出現台鋼雄鷹的投手陳柏清，林岳平也解釋原因，「我的想法是明星賽需要充足投手戰力，票選前2名只會有6名投手，要應付2天比賽人數不夠，所以多選幾位投手，在需要投手戰力的情況下，就讓各隊一起去完成明星賽。」