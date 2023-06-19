現年72歲，目前在立法院民主時刻館擔任志工的林吳美蘭立即響應活動，提供自己於1969年與朋友到省議會旅遊所留下的珍貴照片，特別帶著照片回到故地復刻一樣的姿勢。（立法院中南部服務中心提供／潘虹恩台中傳真）

今年適逢台灣省議會熄燈25周年，為重溫省議會昔日風采，立法院民主時刻館舉辦「台灣省議會韶光年華―尋找老照片活動」，即日起至7月31日徵求民眾曾經省議會洽公、遊憩或參訪所拍攝的照片，館方將會擇優於9月全國古蹟日活動中展出，並致贈提供者絕版精美小禮。

現位於台中市霧峰區的民主議政園區，過去是台灣臨時省議會於1958年由台北遷往霧峰現址，並於1959年取消「臨時」兩字，台灣省議會正式成立；台灣省議會是精省前，台灣省的最高民意機關，歷經10屆省議員，最終於1998年熄燈，至今適逢25周年。

立法院民主時刻館表示，台灣省議會對台灣民主發展歷程上有重大貢獻外，園區也是民眾戶外教學與遠足踏青的好地方，除了有情侶們定情的角落，也有學生們爭相觀察林木的痕跡，留藏著許多人珍貴的記憶。

為讓民眾重溫省議會的昔日風采，立法院民主時刻館即日起至7月31日邀請民眾慷慨提供曾經到霧峰省議會洽公、遊憩或是參訪的老照片，並簡單說明照片所蘊含的故事或人物，主辦單位將擇優入選，在9月的全國古蹟日館內公開展示，並致贈提供者絕版的台灣省議會紀念徽章及立法院民主議政園區磁鐵杯墊各1份。

民主時刻館表示，有意提供照片者，可於上班時間親自將照片送交館方，館方將掃描留存電子檔後歸還照片，民眾亦可上立法院民主議政園區官方網站直接上傳老照片的電子檔。

現年72歲，目前在立法院民主時刻館擔任志工的林吳美蘭立即響應活動，提供自己於1969年與朋友到省議會旅遊所留下的珍貴照片。早已當阿嬤的她，更特別帶著照片回到故地復刻一樣的姿勢，與18歲的自己進行1場跨越54年的對話。