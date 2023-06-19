德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，基座上刻有「HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮台灣中華民國）」字樣，花蓮縣文化局收到跨海來信，想解開石獅來源之謎。（花蓮縣文化局提供／王志偉花蓮傳真）

德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，基座上刻有「HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮台灣中華民國）」字樣，花蓮縣文化局收到跨海來信，想解開石獅來源之謎。（花蓮縣文化局提供／王志偉花蓮傳真）

德國波茨坦（Potsdam）一處公園裡矗立一對石獅子，基座上刻有「HUALIEN TAIWAN ROC（花蓮台灣中華民國）」字樣，一封來自德國的電子信件寄到花蓮縣文化局長信箱，信件說他尋求波茨坦市政府和台北駐柏林代表處，但仍無法解惑，希望協助解開石獅子身世之謎。

署名「Wolfgang Moertl」的德國人在信中指出，「這裡有兩隻大理石獅子，是台灣花蓮於1993年，為紀念建市一千週年的波茨坦市贈送的禮物。我正在準備一個關於波茨坦景點的講座，我還想報告兩個大理石獅子。」

對於這一對來自花蓮的石獅子，他提出疑問：花蓮為什麼要為波茨坦建市1千週年，獻上這麼貴重的禮物？花蓮為何知道波茨坦有1千年的歷史？花蓮與波茨坦的接觸是怎麼來的？而這兩個大理石獅子是在台灣製造，然後用船舶或飛機運送到德國，還是在德國製造？

信中還提及，帶鈴鐺的胸帶和裝飾尾巴象徵什麼？他說，曾讀到獅子頭上捲髮的數量是有意義的。被保護的人等級越高，獅子的捲毛就越多。據說中國最高級別官員的獅子有13個捲毛。波茨坦的這兩隻石獅每隻都有大約40個。那是什麼意思？

花蓮縣文化局也相當好奇，詢問相關人員，確認花蓮縣政府、花蓮市公所並未與波茨坦市締結姊妹市，經詢問當時的花蓮市長魏木村，得到答覆是「不曾致贈石獅子給德國」。

花蓮有「大理石之鄉」美名，石獅材質看似出自花蓮大理，文化局為此訪問花蓮石雕藝術家許禮憲，他早年曾在榮民大理石工廠工作，許禮憲研判波茨坦的石獅子，應是出自榮民大理石工廠的作品，那個年代曾經接過外交部委託訂購雕刻石獅子的訂單，不過榮民大理石工廠拆除時，未留下任何歷史資料，也無從查起。

因這一對石獅底座未有哪一個單位署名，究竟石獅子是因何故、由誰贈予波茨坦，仍是未解之謎，文化局廣邀大眾一起來協助解謎，若有相關線索，請逕洽文化局視覺藝術科（03）8227121＃200。