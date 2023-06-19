台股這一波大漲重返萬七，雖距離歷史高點18619點仍有一段差距，但已是一年多來的高峰。即使如此，有網友卻發現，現在的氛圍不像疫情期間「全民瘋股市」更不見當時的「少年股神」發文炫耀投資成績單，好奇差別在哪？文章引起熱烈討論，許多人認為是去年股市崩跌且經濟前景不佳，才導致投資人持觀望態度。

原Po在PTT論壇上發文表示，印象中疫情爆發前，大家三不五時就會說自己投資多神準，靠全職操盤賺了多少，根本不需要工作，但自從升息之後股市跌一大段，不過也跌深反彈很久了，「怎麼反而沒看到有人說要全職操盤的文章出現呢？」

網友們熱烈討論，許多人認為是目前經濟景氣不佳，很難看好股市會多頭發展，「去年那波太可怕，景氣不佳不敢進去吧」、「又還沒漲到全面樂觀，要怎麼當全職操盤手」、「時機還沒到，突破前高才會有人想當全職」、「這波有賺錢的都賺的莫名其妙，所以當然全職投資的人就變少了」、「去年搞到一堆散戶得PTSD，今年就算有玩也多數只吃到魚頭或魚鰭就跑了。」

此外，有人認為現在的氛圍不像當時是全面大漲，看成交量就知道熱不熱，「這波拉得太快太奇怪，很多散戶都還沒轉全面樂觀，看大盤的量就知道，前年1萬7千點時成交量多少，現在又是多少」、「雖然交易量上升，但散戶還在半信半疑」、「這波幾乎沒看到處置完再狂噴猛噴的股，觀察下來也只是拉幾個熱門族群而已，做對族群的才有感覺到上漲的快感。」