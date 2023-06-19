陽明交通大學19日舉行「朱順一合勤獎學金」頒獎典禮，連續25年來持續鼓勵在學業或體育表現優異的莘莘學子，今年度計有25位得主，分別是「學業優異獎學金」19名與「運動績優獎學金」6名，獎學金總額高達248萬元。

陽明交大指出，今年適逢25周年，頒獎典禮也別具新意，其中特色是在甫開幕、嶄新而舒適的1001 STATION舉行典禮，另則是在活動當日以25歲慶生儀式點亮蠟燭，除了代表燃起學生努力向學的熱忱外，更象徵朱順一鼓勵後進的心意，將如火苗般年年薪傳。

獲獎同學賴宇軒指出，對醫學領域的好奇與自身對意義感的追求，促使他成為1位醫學系學生，意識到醫生在第1次接觸病患時，就必須精準又平易近人的與對方溝通，賴宇軒決心在醫學系靜態課程外延伸學習，在課餘時間參與陽明十字軍精神醫學服務隊。

他每年寒暑假出隊至療養機構，陪著慢性精神病患者參與職能治療課程，累積與病患互動的經驗，對醫學領域的「不滿足」，成為他追求意義感的路上很重要、也很值得讚許的內在動力。

體育優異獎學金得主、就讀物理治療暨輔助科技學系的劉士賢，在超過10年的泳隊生活裡，即便意識到競技游泳是項孤獨的運動，仍靠著強大的意志力參與泳隊每分每秒的練習，並在全國大專校院運動會游泳一般男子組個人項目中，累計2金3銀1銅的好成績。

他說，「我必須花1小時的時間，去爭取賽場上那0.01秒的差距，才有可能獲得一點小小成就。這就是競技游泳的殘酷，卻也是它最刺激迷人的地方。」

陽明交大表示，朱順一合勤獎學金不只是肯定，也傳承著朱順一「取之於社會、用之於社會」的精神。