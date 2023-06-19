考量高中階段學生使用交通工具及相關事故，多數是因為開始接觸機車、交通安全知能不足或無照駕駛所引發，桃園市教育局今天辦理「無照駕駛不可行，考照騎車才有型」交通安全宣導，盼加強高中生對機車騎乘的認識。

教育局長劉仲成表示，桃園致力推動交通安全教育，每年補助約105間學校辦理防制學生交通違規及事故計畫，參與人數約3萬5000人，並與山葉機車安全駕駛文教基金會合作辦理機車安全駕駛課程，不僅如此更成立機車安全防禦駕駛宣導團，深入各高中及大專院校強化安全駕駛機車的重要性。

桃園市機車安全防禦駕駛計畫講師、桃園高中主任教官劉駿耀說，「安全駕駛知能及切勿無照駕駛機車宣導」宣導是為了讓學生瞭解Ubike及電動自行車安全騎乘、公共自行車傷害險、探究機車事故及無照駕駛的危險及問題，宣傳活動現場另也讓學生實地進行機車騎乘模擬情境體驗。

啟英高中學生黃翊展直呼，模擬機車騎乘活動讓他感受到實際騎乘的感覺，過程中學到很多安全騎乘的知識，像是戴安全帽、遵守交通規則等，讓他更明白騎乘的重要性，且要隨時保持警覺。學生吳沛妤說，學到了很多關於騎乘安全的知識，例如戴安全帽、遵守交通規則等，對未來騎機車也更有信心。

教育局補充，今年交通部與市府合作疊加補助機車駕訓訓練費，6月30日前加碼補助1500個名額，只要民眾於機車駕訓班訓練考取駕照，最高補助2600元，鼓勵年滿18歲初考領機車騎士踴躍報名。