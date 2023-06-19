根據大陸央視新聞最新消息表示，中國國家主席習近平19日下午在北京人民大會堂，會見美國務卿布林肯。外界普遍認為，此次會面可望為習近平與美國總統拜登年底會晤鋪路。

此外，今日上午，布林肯與中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅先行會晤。王毅表示，要求美方停止炒作「中國威脅論」，取消對華非法單邊制裁，放棄對中國科技發展打壓，不得肆意干涉中國的內政。

圖為中共中央外事辦主任王毅今日上午與美國務卿布林肯會晤。（摘自央視畫面）

王毅還著重剖析台灣問題的實質，強調維護國家統一永遠是中國核心利益中的核心，是全體中華兒女命運所系，是中國共產黨矢志不渝的歷史使命。在這個問題上，「中國沒有任何妥協退讓的餘地」。美方必須真正堅持中美三個聯合公報確定的一個中國原則，尊重中國主權和領土完整，明確反對台獨。

王毅並稱，中美關係歷經波折，美方有必要深刻反思，與中方一道，共同管控分歧、避免戰略意外。中美關係要止跌企穩，當務之急是把兩國元首共識真正落到實處。