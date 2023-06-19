資深主持人黃子佼遭爆出性騷擾事件，他稍早承認並連發三段影片爆料，吐出大小S曾帶他去韓國吸毒，當時「光頭」也在，更指吳宗憲欠人錢，大小S都透過經紀人否認該項指控，吳宗憲也回應會提告證明清白，由於黃子佼過去形象一直不錯，在圈內也有許多藝人好友，雖然目前沒有提出證據，但他自爆的行為已經在演藝圈投下震撼彈，連微博熱搜幾乎都被他的相關事件佔據。

在黃子佼事件爆發後，直到今日下午4點，微博文娛版熱搜前十名全被黃子佼相關霸佔，最高討論度已經達千萬，可見該起事件讓大陸民眾覺得相當震撼。黃子佼以三段影片回應性騷擾指控，還點名不少大咖藝人，質問為何他們都沒事，一度吐出「我管他們去死」，點名藝人包括吳宗憲、大小S和過去的具俊曄，以及阿雅、范曉萱、曾國城及周俊偉等人，被點名藝人也陸續發出聲明反駁，黃子佼因情緒不穩今日下午時送醫，愛妻孟耿如也表示會一起面對。

黃子佼在陸網討論度破千萬。（圖／微博）

黃子佼相關事件佔據文娛版熱搜前十。（圖／微博）

不少大陸網友看到消息後直呼：「臥槽！蹲個後續」、「感覺張蘭又會出來直播了」、「孟耿如嫁給他太可惜」、「怪媽媽就不是怪自己」、「最近灣灣是一個接一個啊！」。

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