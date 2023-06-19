台酒2019年起斥資13.6億元將南投酒廠打造歐式城堡威士忌觀光酒廠，不僅增加威士忌產能，還結合文創、商業、微型博物館及公園綠地，打造觀光景點。（楊靜茹攝）

台灣菸酒公司南投酒廠過去是「水果專業酒廠」，近年生產OMAR單一麥芽威士忌系列揚名國際，19日舉行「威士忌生產工場、儲酒庫及再生工場新建工程」上樑典禮，台酒董事長丁彥哲親自主持，打造歐式城堡威士忌觀光酒廠，預計2024年完工，結合產業、人文、休閒等帶動地方觀光。

丁彥哲指出，南投酒廠占地約17公頃，起初以生產葡萄酒等水果酒類為主，因應國人喜愛威士忌酒類，2013年起推出限量單一純麥威士忌以來，深受威士忌愛好者好評，單一麥芽威士忌系列屢次在歐美烈酒大賽獲獎揚名國際，因應觀光產業發展及未來威士忌整體市場，遂利用閒置空地擴建新廠房。

丁彥哲說，台酒2019年起斥資13.6億元將南投酒廠打造歐式城堡威士忌觀光酒廠，開挖發現基地下方是921地震受損的殘存廠房、建物等，又碰上疫情攪局，建築原物料上漲、缺工等，所幸最主要的「威士忌生產工廠、儲酒庫及再生工場」19日順利舉行上樑典禮，且工程進度超前，預計明年元月完工。

南投酒廠表示，新建廠區外觀設計為歐式城堡，內部配置為最新穎的製酒設備，威士忌蒸餾工場、儲酒庫及橡木桶再生工場可擴增2倍，也將營造入口觀光意象、增設遊客中心，讓酒廠結合文創、商業、微型博物館及公園綠地，符合民眾遊憩需求。

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