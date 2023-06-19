龔明鑫指出，由於產業朝數位化發展，台灣人才需求爆發，但人力供給卻下滑，以未來平均每年經濟成長率為3％估計，2030年台灣勞動人數需求達1,303萬人，如果沒有做政策上的努力，屆時人力供給只有1,263萬人，還是有40萬的缺口。

龔明鑫表示，我國去年勞參率是59.2％，為充足人力供給，將把2030年的勞參率設定為60.3％，其中最重要的是要提升中高齡的勞參率，落實中高齡就業促進法，提升中高齡勞參率是明確的方向。

他表示，去年60～64歲的勞參率接近40％，而65歲以上降至9.6％，這個年齡層的勞參率偏低，隨著數位化，日後生產活動中，吃重勞力的部分都交由機器人做，經由職場設計，65歲以上的人力留在職場工作是非常有可能的，在政策努力下，2030年勞參率的目標是提升至60.3％。

除了提升中高齡勞參率，政府也要強化延攬海外人才，龔明鑫表示，行政院已核定的「國家層級攬才服務中心」將在9月啟動，除實體的中心，國發會官員指出，Talent Taiwan國家層級攬才服務中心除了有實體中心，其入口網站也將在年底上線，以吸引海外人才來台，補足台灣的人才。