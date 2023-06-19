高雄市楠梓區名醫苑秉純身陷餵藥案疑雲，他今（19）日接受媒體訪問時說，網路上流傳，腸絞痛是開苯巴比妥，這是造謠。苑指出，以前抽筋，熱痙孿可吃苯巴比妥，文獻教科書也這麼說，開出68筆，是四級藥物，必須管制，不可能流出去。
苑秉純說，腸絞痛厲害，小孩子吃睡不好，根據醫師黃富源開的待克明，不是苯巴比妥，都是網路造搖，同業醫師造謠，他們診所68筆都用在抽筋的小朋友，總共看了22萬人次，用68筆，都用於熱痙孿等。
苑秉純表示，在治腸絞痛是衛教為主，至於黃富源指待克明效果好，沒有周邊平滑肌等副作用，救了很多小孩，以前很多虐嬰吃八寶粉。
對於遭高雄市衛局停業一事，苑秉純不願多談，僅表示會去申訴。且網路霸凌嚴重，以後二、三年以後腸燥，一定要吃這個藥，效果很好，每筆苯巴比妥要記錄核對，腸絞痛主要以衛教為主，用藥為輔，待克明沒有副作用，6歲以上吃待克明。
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