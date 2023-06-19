中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤19日在廈門會見參加第15屆海峽論壇的台灣愛國統一團體負責人和代表性人士。宋濤表示，台灣愛國統一力量要堅定信心，堅決反對台獨分裂活動、反對外部勢力干涉，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業做出積極貢獻。

宋濤表示，習近平總書記向海峽論壇發來賀信，深刻闡明了「國家好，民族好，兩岸同胞才會好」的大道至理，宣示了繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作、深化兩岸各領域融合發展、造福台灣同胞的政策主張，充分體現了習近平總書記對廣大台灣同胞的深情牽掛和關心關懷。

他強調，台灣愛國統一力量要堅定信心，堅決反對台獨分裂活動、反對外部勢力干涉，為推動兩岸關係和平發展、推進祖國統一大業作出積極貢獻。

宋濤表示，中國式現代化為兩岸交流合作提供廣闊空間，為兩岸統一提供堅實基礎。台灣愛國統一力量要團結帶領廣大民眾，積極參與和推動兩岸交流合作，積極投身中國式現代化，共創中華民族綿長福祉，共用民族復興偉大榮光。

參加會見的台灣愛國統一團體負責人和代表性人士表示，兩岸同屬一個中國，祖國統一勢不可擋，「和平統一、一國兩制」是實現國家統一的最佳方式。兩岸同胞應共同反對台獨分裂活動和外來干涉，攜手推動兩岸交流合作，共同促進祖國統一和中華民族偉大復興。