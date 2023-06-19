雲林縣斗六市大北勢地區30號井汰舊換新，農田水利署舉行開工說明會。（張朝欣攝）

雲林縣斗六市大北勢地區30號井供應周邊約19公頃農地用水，但因已使用20年，破管出沙且出水量遽減，農民紛紛陳情要求汰舊換新，19日農委會農田水利署雲林管理處舉行30號井開工說明會，將開鑿1口新井，深度168公尺，工程費用約350萬元，預計今年11月完工，讓農民免於缺水灌溉問題。

農委會農田水利署雲林水利處19日在斗六市大北勢30號井現地，舉行30號新井開工說明會，由雲林水利處處長林國華主持，立委劉建國、縣議員張庭綺、曾博鴻，以及水利小組長、班長、農民近百人到場與會。

雲林縣水利處組長林重元簡報時表示，去年底30號井故障，至今才開工的原因，在於南台灣缺水大量開鑿地下水井，大部分承包廠商工作重心都在南台灣，加上建材、原物料價格上漲且取得不易，因而4次流標無法發包，經過多次請託包商，終於能夠開工。

劉建國說，農民不能沒水，沒水灌溉是國安問題，因為台灣以農立國，「農民嘸水可用」是不應該發生的事。他也向蔡英文總統報告，農田灌溉、排水渠道的妥善對於農民是攸關生計的大事，也因此成立了疫後預算，全國增加了140億農田水利改善建設經費，相信雲林的農田水利建設會獲得更好的改善。

林國華指出，斗六大圳於每年5月15日開始通水，但斗六、斗南灌區1期作是不供給地面水的，因此這些地區高度仰賴地下水補充灌溉，若有不足，甚至要調度其他水源來補充灌溉，讓農民們很困擾，感謝劉委員的爭取，才能夠進行30號井改善重鑿，解決農民灌溉用水問題。