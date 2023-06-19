為滿足高資產客群投資多元需求，北富銀持續開發創新專屬商品，針對大中華區華人與國際投資者之理財需求，提供更豐富的配置選擇。在新商品開發策略上，考量當前市場趨勢及客戶投資偏好，北富銀表示將先著重於海外債券類型的拓展。目前北富銀架上已有超過100檔、跨足16種產業的專業投資人限定之海外債券標的，現在則會新增加無信評評等限制債券，將精選資產負債表較強健或營運前景可期之標的，如墜落天使債(Fallen angel bond)、新興市場主權債等債券商品，後續也會每月新增超過10檔優質債券標的，提供客戶直接參與國際金融市場的機會。此外，北富銀預計今年底前將陸續推出自行設計發行、專為高資產客群量身打造的外幣結構型金融債券，並計畫引進私銀等級私募基金、國際級主題私募股權基金，滿足專業投資人多元布局需求。

北富銀執行副總吳薏菱表示，高資產客戶需求往往相對多元複雜，如何整合客戶個人、家庭與企業的全面性需求，進而提出全方位解決計畫，完善資產布局及世代承續，是經營這群客戶的關鍵成功因素。北富銀早在2018年就洞察高資產客群的需求缺口及發展潛力，特別與擁有兩百多年歷史的國際私人銀行瑞士隆奧銀行(Lombard Odier)策略合作，聚焦高資產客群需求，以匯聚各界專家菁英的鑽石團隊，運用獨特的整合性生態圈服務平台，結合富邦集團內的豐富資源，提供融合國際視野及本地資源的優質財富管理服務，協助達成資產管理、世代傳承及企業永續等多元目標，成功打響「富御恆傳」私人銀行服務品牌，成為許多高資產家族最信任的金融夥伴。