穆迪將總部位於斯德哥爾摩的FastPartner信評調降1級至Ba1，並警告該公司如果無法改善財務狀況，有可能進一步調降評級。

穆迪在聲明中表示，這次降評是反映利率急速拉升，以及隨後充滿挑戰的資本市場。

周一在斯德哥爾摩股市，FastPartner開盤重挫6.6%。

根據彭博的數據，該公司2025年5月到期的浮動利率債券（Floating Rate Note, FRN）標售價格來到91.9，略為下跌。

FastPartner約八成租金收入來自「大斯德哥爾摩」地區。現在該房地產公司也加入了瑞典越來越長的「墮落天使」名單中，它們的評級都從投資級被打入殖利率較高的垃圾級。

基於這些債券大多為短期債務和浮動利率，房企遭到降評將加劇瑞典房市的融資緊縮，就歐洲的房地產業而言，這已被視為是「礦坑裡的金絲雀」（a canary in the coal mine）。