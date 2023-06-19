知名藝人黃子佼遭踢爆曾拍少女裸照，自錄影片闡述心路歷程，還開「地圖砲」掃射到不少演藝圈大咖。星座專家唐綺陽對此直言，「當包裝拆掉，現實浮現」時，就是這麼「殘酷、赤裸、驚人」。對黃子佼的自白，她強調，希望他明白，他自爆的部份，比別人爆的還有殺傷力，後續的任何影響就無法怪別人了。坦言是出乎意料的「內心黑暗噴發」，真的要替他擔心，用這樣的方式轉移焦點，是自己拆掉自己包裝的展現。

黃子佼被metoo後自拍影片大爆料，掃射到許多演藝圈大咖，還直呼「你沒有秘密嗎？」唐綺陽今(19日)在臉書發文表示，大家看到了，「當包裝拆掉，現實浮現」時，就是這麼「殘酷、赤裸、驚人」。有時不得不感嘆，難怪這世界需要包裝，有包裝的世界，看起來還是舒服點，美好點，君不見，社交場上大家本能都是把真話先藏起來，誰敢對陌生人一開口就是赤裸裸的話？真有人這樣說，你又敢聽嗎？

「比起直播裡暴走的他，我想念『我以為的他』。」唐綺陽強調，，翻車不是因為「不能有秘密」，而是「你的祕密有沒有傷到人」？傷到人有沒有誠心對當事人道歉？傷到人就會留下傷痕，物理上、功德簿上，傷害都不會自動消失，以為後面做的好事會自動填補沒道歉的壞事，這樣想不是太天真，就是自欺欺人。

唐綺陽提到，自己的職責是講星象，但在別人眼中，成了看熱鬧、三姑六婆、難道你沒有秘密嗎的人，一個人自己有秘密，就看誰都有秘密，覺得自己倒楣，就要別人也倒楣，引導成「大家都有秘密、誰都不是好鳥」，連我客觀講星象都被波及，這已經是心理出問題的病徵了，如能促使他就醫、得到醫治，這就是宇宙對他最大的善意。希望他明白，他自爆的部份，比別人爆的還有殺傷力，後續的任何影響就無法怪別人了。

「至於他說：唐老師你難道沒有秘密嗎？」唐綺陽直言，講得好像自己有什麼見不得人的事只是藏得很好，試圖在別人心裡種下引人遐想的因，真是出乎她意料的「內心黑暗噴發」，「我真的要替他擔心了！」以及，用這樣的方式轉移焦點，是自己拆掉自己包裝的展現。

唐綺陽指出，自己跟他沒有熟到他知道什麼秘密，也自信沒有傷到別人的祕密（連自己被人傷的祕密都快懶得講了），作為公眾人物，她一直很小心對待每個人，就怕被暗處的人說東道西，也怕對未來可能長成大樹的小小兵不禮貌，如果這麼謹慎一路過來還有令人不舒服的地方，歡迎來這裡講，有不周到之處若能得到改進，對她是好事一樁。她還是會在星象有變時隨時發文、提醒大家觀察時事、發現趨勢，這一點不會改變，一切照舊，謝謝大家。

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