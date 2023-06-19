晨暉表示，與台灣藥局龍頭大樹合作進軍馬國，將可利用雙方在品牌營運、銷售通路及研發的強項，有效整合雙方資源，以期發揮最大綜效，並有助於將優良的保健產品推向市場。

此次合作將由晨暉負責提供紅麴與益生菌原料與技術資源，大樹負責馬國當地線上、線下營運行銷，雙方合作的首款紅麴錠劑產品計於7月之後在當地上市銷售。除馬來西亞外，東協其他市場佈局也會透過合資公司進行市場行銷深化及產品的加值應用，期許開拓更廣的東協市場，為東協挹注更多元的保健食品選擇。