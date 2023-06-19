冠德（2520）今（19）日召開股東會，承認2022年度合併財報案及盈餘分配案，每股配發現金股利1.75元。冠德建設董事長馬志綱在主持股東會後指出，近幾年冠德持續沿著「軌道經濟」取得不少台北、台中的政府大型標案，也處分掉環球購物中心先前轉投資產生虧損的天津案，加上新案密集完工交屋、現金回收，因此近幾年來負債比持續降低，目前約62％，已是健康水準。不過大環境已經改變，未來評估開發案、購地，都會趨於謹慎。

今年初冠德高層才有一波最新的總經理人事異動，今天冠德股東會，馬志綱也率領全新的經營決策陣容，包括冠德建設採首度的雙總經理制」的2位總經理，包括張勝安、謝長融，以及負責政府公部門標案的冠德建設專案總經理林敬淵，連袂同框。

近幾年早已積極競標政府公部門的公辦都更案、捷運聯合開發案、以及都更危老重建案，且跳脫傳統建只蓋住宅的框架，同步跨足商用不動產市場，朝向住宅、商場、辦公甚至觀光飯店的複合式開發案，積極轉型的冠德，近5年來累計已大賺2個股本，現金密集回收中，負債比也逐年下降至62％。

其中2022年，儘管營收下滑15％至215.06億元，稅後純益萎縮33％至23.34億元，EPS下降至4.31元，不過今天股東會還是承認盈餘分配案，配發1.75元現金股利，主要是考量到營建成本還是居高不下，冠德手中同時有多筆大型開發案同步動工，資金需求量也大，因此必須維持一定的自有資金水位在手上。

面對下半年平均地權條例修正案即將實施，且上周央行理監事會議無預警宣布實施第5波打房政策，冠德怎麼看下半年房市？馬志綱馬上反問記者：「妳們有沒有被嚇到？！」他也解釋，坦白說，上星期四才宣布第5波，到目前都還需要再觀察，其實從去年台北市行二行三公辦都更案正式簽約時，他已經查覺到，政府房地產政策都有在作全面性的考量，如果接下來還有第6波的話，那也要再觀察第5波實施後的市場反應，再作應變。

至於央行第5波打炒房政策，剛好冠德手中不少新案，都以第2戶換屋需求為主，究竟帶來什麼衝擊，馬志綱坦言，上周四才無預警突然宣布，冠德一定會被影響，但影響程度、如何因應，還要觀察、評估，消化一下。

冠德建設總經理張勝安表示，以上星期冠德最新公開的台北市大安區瑞安公辦都更案「冠德安沐居」來說，總銷約36億元，第一個禮拜來客數就有60組，現場要先消化已預約參觀的賞屋客，因此目前還暫時看不出來市場的影響面。

馬志綱表示，其實央行前4波打炒房政策，房市已經被打得鼻青臉腫，所幸冠德這5年來很有福氣，從營收和獲利的表現，即可看到。

馬志綱也說明近幾年冠德大幅轉型的考量，指出冠德已經不再像以前單純的建設公司，只是買地、規畫、蓋房子、銷售再交屋的建設公司，而是進入一個轉換期，吸收好的人才，進入複合式開發的大型商辦用不動產開發的領域，也參與政府不少的公部門標案。

馬志綱表示，雖然今年上半年，因為工程排期，業績、毛利、獲利，都確實比較減少，不過，觀察冠德必須要從長遠角度來看，綜合評估其未來性、產品力。

冠德建設總經理謝長融表示，房地產向來受大環境影響非常大，尤其近幾年還面臨土地、營建成本雙雙上漲的影響，因此產品如何定位非常重要，這樣才能塑造產品附加價值，提高去化速度；另外，成本也必須要強化控管，可透過集團大量採購，來壓低成本。

談到冠德最新五年計畫的多角化布局，最近攜手中鹿開發成功得標的「台中捷運烏日文心北屯線市政府站（G9-1）之土地開發案」，將首度跨足觀光飯店領域，規畫國際觀光飯店，計畫引進凱悅飯店集團進駐。

未來飯店事業將如何布局？馬志綱表示，每一個開發案都具有獨特性、可塑性，其中台中捷市政府站案是採公開招標，因此冠德思考點是如何把附加價值作到極大化，在台中這座偉大的城市，不只是對市民負責，也希望成為一座交流平台，不是開完會、就馬上回台北，而是再深入這座城市，再加上台中有太多的隱形冠軍產業紮根於此，為打造交流基地，因此冠德規畫有國際觀光飯店。至於是否有其他據點的飯店開發案，則還要看基地條件。

接下來，冠德沿著「軌道經濟」逐步擴張的策略，在立足雙北市、桃園和新竹、及台中之後，是否有朝向高雄插旗的計畫？馬志綱表示，高雄的政府招商是非常積極而有活力，過去幾年已經看到有良好的招商成績，冠德也有在評估進軍高雄，但是考慮到團隊是否可以對這塊土地創造更大的附加價值，對城市有所貢獻，目前仍在評估中。

談到冠德競標政府公部門的標案，不論是捷運聯開、公辦都更案，都已經是常勝軍，近年來政策打房下，有些大型建商紛紛改弦易轍、計畫朝向公辦都更和捷運聯開案爭取標案，使得原本的藍海快要變成紅海，冠德要如何因應未來強敵環伺的競標環境？馬志綱表示，其實愈大的案，不只是帶來營收，而且時間也長、面臨潛在風險也高，有些需要都更的案子，更有整合和審查的時間流程、私地主整合等問題，最主要是，一定要有把握度；在台灣，一定會面臨競爭，所以冠德會檢討，相信也有很多人也在研究冠德是如何競標成功的。

另外冠德的台北市公辦都更壓軸大案，為冠德攜手藍天（2362）及其大股東許崑泰的華泰投資公司，成功得標的台鐵E1、E2「明日台北埕」，規劃為兩棟28樓和29樓的辦公大樓、一棟10樓的住宅大樓，估計總銷將超過750億元，最快2025年第一季開工，2030年完工，可望挹注下波獲利成長動能。