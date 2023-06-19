泰山（1218）新任董事長劉偉龍19日首次與台北員工面對面溝通，除了向員工自我介紹，澄清數月來的負面言論，也表達希望經營團隊並肩合作誠意。此外，前任董事尹章中特別帶來泰山總裁詹仁道墨寶「誠」字致贈，盼泰山真誠精神傳承永續。

尹章中表示，詹仁道深研書法多年，其墨寶文化底蘊深厚，為人處事智慧各界敬重，特別轉達他贈予「誠」字，期勉劉偉龍以誠為本，並希望泰山企業新團隊對員工、對企業、對社會，都必須秉持這個「誠」字，認真經營泰山的未來，繼續開展泰山的榮耀。