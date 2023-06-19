立法院19日舉行大法官同意權公聽會，與會學者感嘆，大法官提名成政黨角力，專家意見像在打空氣，喊話執政黨別忠於黨意，在野立委則質疑，被提名的4位大法官人極具政治色彩，完全是「政治任命」，盼各界支持提高同意權行使門檻至3分之2。但民進黨立委莊瑞雄認為不必扣帽子，立委鍾佳濱也呼籲別把國會多數打成黨意。

我國設有大法官15人，其中黃虹霞、吳陳鐶、蔡明誠、林俊益於今年9月底任期屆滿，蔡政府5月底提名監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授陳忠五及民間司改會出身的律師尤伯祥出任，隔日總統咨文送抵立法院咨請行使同意權。除公聽會外，20日審查大法官被提名人進行詢答、21日院會投票。

上午登場公聽會分為兩大環節，由各政黨推派的專家學者和朝野立委組成的審查小組依序發言，而藍白陣營砲口一致，對準有教唆證人偽證爭議的尤伯祥。

民眾黨立委陳琬惠批評，本次大法官審議期程不到一個月，民進黨更要求黨籍立委只能同意，讓反對意見成狗吠火車；遺憾的是，被提名人還以尊重立法院當擋箭牌，拒絕答覆「民間監督司法院大法官人選聯盟」問卷，且此次提名人選多和綠營有密切往來，難保未來能超然面對每份釋憲案。

立委陳椒華期盼，被提名人面對審查、提問，應積極回應問題，展現論理和論點，不應迴避，以及未來獲任命後會採取哪些措施，確保任期間的公正性。

國民黨立委鄭麗文質疑，司法院組織法第4條講述大法官應具資格，其中一款寫著研究法學、富有政治經驗、聲譽卓著者，此規定明顯是政治酬庸，而尤伯祥就因這款被提名；國民黨立委王鴻薇附和，難道尤的政治經驗是配合執政黨整肅異己嗎？相關人選在司法界出現諸多爭議，卻仍政治任命，將大法官提名當兒戲，實為侮辱。

王鴻薇重申，為避免台灣最大憲政危機，應參酌前司法院副院長蘇永欽所提，應修法提高立法院行使人事同意權門檻，從2分之1提高至3分之2，盼各黨支持。

鍾佳濱認為，尤伯祥多年來於民間司法改革團體服務，足展現總統提名大法官的多元性，盼別將國會多數解釋成暴力、就是黨意。莊瑞雄也稱，若外界有疑慮可在審查會時直球對決，別扣帽子；他認為，當前訴訟程序允許律師接觸證人，當或不當可討論，但非接觸證人就是教唆偽證，也不覺得尤有政治貢獻，應著眼他為人權的努力。

學者部分，由民眾黨推薦的民揚法律事務所律師高煬輝指出，大法官同意權行使不應淪為政黨角力，導致公聽會角色薄弱；國民黨推薦的中華民國法律政策學會副理事長葉慶元也遺憾表示，出席專家比立委多，最後也是照政黨意志投票，也質疑尤柏祥非律師界推薦代表，為何蔡英文忽略民間聲音？東吳大學副校長董保城也稱，被提名人不出席委員會，相關提問就像在打空氣。

不過，會議主席、立法院副院長蔡其昌解釋，現在公聽會都有直播，立委及被提名人都可從直播得知問題。

由民進黨推薦的律師洪偉勝認為，大法官提名本就難以迴避政治考量，單從政治立場和政治案件參與就否認提名人，有失公允，尤其法律人時刻在處理價值是非判斷，若質疑對特定議題有立場，絕非行使不同意權的理由，應理解判斷過程與理由；同為中央研究院法律學研究所副研究員林建志說，重點不在於有無政治傾向，而是政治傾向會不會影響判決。