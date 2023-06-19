據日本共同社報導，韓國最大在野黨「共同民主黨」黨魁李在明19日在國會發表演說，就東京電力公司福島第一核電廠處理水（核污水）排放入海計畫，批評日本政府「固執於簡單廉價的方式」。他主張尹錫悅政府「或許應該與（反對排海的）受害國團結起來向國際海洋法法庭起訴，要求日方停止排放」。

共同社報導說，李在明認為處理水應在日本國內長期保管，「費用則應該探討與國際社會共同給予支援」。他還批評尹錫悅政府比日本更為積極地宣傳安全性。關於近期的中韓關係惡化，李在明指出日美兩國也在摸索與中國對話，尹錫悅政府應爭取在處理水問題及經濟領域與中國合作。

另據韓聯社報導，韓國政府19日就李在明將日本福島核污染水指稱為「核廢水」一事表示，這樣的措辭會引發國民過度的、不必要的擔憂，給漁業從業人員和水產業界造成無法挽回的損失，希望有關各方在言辭上保持克制。

韓國海洋水產部次官（副部長）宋相根當天在中央政府首爾辦公樓就日本核污染水排海驗證工作舉行記者會，並作出上述表述。

宋相根還指出，部分媒體援引專家的話報導稱日本核污染水流入韓半島東部海域需要5到7個月，該說法並不屬實。模擬測試結果顯示，核污染水入海後，其中的氚將在4到5年後開始流入韓國海域，10年後才達到0.001每立方公尺貝克（Bq，放射性活度的單位），相當於韓國海域平時氚濃度的約十萬分之一水平。

宋相根還介紹，正在針對在福島等附近六縣加注平衡水的船舶進行輻射污染檢測，日前對停靠千葉縣千葉港的2艘進行檢測，結果均未檢出放射性物質。