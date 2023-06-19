艾美特-KY（1626）19日召開股東會，通過配發現金、股票股利各0.5元，董事長史瑞斌表示，全球景氣面臨挑戰、大陸人口紅利消失，今年比往年更辛苦，預期明年才會好轉，預期外銷市場比內銷辛苦，內銷則以持平為目標，未來仍以大陸市場為基地，5年內不會離開大陸市場，透過外包、調整有附加價值的供應鏈，維持競爭力。

目前艾美特在大陸內銷市場營收約占55％，以代工為主的日韓外銷市場約占30％、歐美外銷約占15％，史瑞斌表示，電費成本高漲，是各行各業都遇到的問題，對於冰箱、洗衣機及空調等耗電量的家電衝擊最大，節能商品變成趨勢，艾美特電扇直流變頻風扇占風扇營收的4成以上。大環境不佳、消費力降低，經銷商客戶銷售過程遇到更多瓶頸，不少客戶都針對電暖器等庫存做調節，尤其對出口較為不利，加上家電商品壽命比以前大幅縮短，下半年傳統淡季，今年挑戰比往年更甚。

因此，透過半自動化和外包工程，可以有效降低成本，這幾年來員工從1萬減至4,000多人。

不過艾美特新品開發並未減緩，模具支出依然占成本相當高的比例，新品開發確實是艾美特的強項，其中2019年開發的黑白天鵝空氣循環扇連續4年市占第一，已經成為大陸循環扇的代名詞，石墨烯火焰踢腳線取暖器是電暖器的創新產品，並利用大陸品牌高市占率和其他外銷市場布局，期許企業永續發展。

艾美特在主力生產線搬遷至九江後，將深圳閒置產線出租、深圳舊廠投入更新後新總部大樓完工並外租，預計未來每年能有新台幣近1億元的租金，將提供長期穩定的收益來源。