資深主持人黃子佼遭爆出性騷擾事件，他稍早承認並連發三段影片爆料，吐出大小S曾帶他去韓國吸毒，當時「光頭」也在，當時小S與黃子佼交往，但後來卻爆出黃子佼出軌，兩人因此決裂，小S後來與黃子佼在節目上和解，沒想到又遭黃子佼指控，對此小S發出聲明。

當年小S和曾寶儀是朋友，小S和黃子佼交往，不料卻傳出曾寶儀橫刀奪愛，讓小S在節目上哭著說：「不管有沒有跟阿寶交往，我真的不介意，我真的很祝福你」，曾寶儀則回應自己不是第三者。之後三人在工作上很久沒有同框，直到黃子佼分手曾寶儀，與女星孟耿如交往，三人關係才有了緩和，在2015年的金鐘獎上小S主動提及前男友黃子佼和前情敵曾寶儀，三人在舞台上合體，世紀大和解的畫面掀起網友熱議，如今小S主動鼓勵曾寶儀，也讓許多人看到兩位女主持人之間的惺惺相惜，讓不少粉絲感到開心。

小S聲明：

熙媛與熙娣對於黃子佼先生在情緒不穩而選擇自殘前所做的吸毒相關不實指控深感遺憾，尤其黃子佼先生指控的壹週刊吸毒事件，熙媛根本不在現場，而法院早已在2004年判壹週刊敗訴，透過司法還給熙娣清白。再者，具俊曄先生曾於2009年在韓國主動提告媒體，並公開於記者會上表明堅決不碰毒的立場，請大眾媒體不要因為他在夜店工作就三番兩次指控他吸毒。

熙媛心臟不好，根本無法與不能接觸、使用毒品，念在過去多年情誼與黃子佼先生目前人在醫院急救，本公司將對所有的不實指控保留法律追訴權，以法律捍衛自身的權益。

請黃子佼先生保重身體，孩子還小，老婆也還很年輕，人生還是很有盼望，請以家庭為重，早日康復。

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