2023年度F1賽季加拿大大獎賽於19日凌晨2點登場，Red Bull車手維斯塔潘(Max Verstappen)駕駛RB19賽車取得本季第六勝，並列三屆世界冠軍洗拿(Ayrton Senna)的41場生涯勝利紀錄，更為Red Bull車隊贏得隊史上第100場勝利！

兩屆世界冠軍維斯塔潘開賽後順利搶先進入1號彎，克服氣溫偏低讓輪胎不利運行的困難，行駛出迅速運轉的關鍵，領先Aston Martin車隊的阿隆索(Fernando Alonso)近10秒，最終奪下加拿大大獎賽冠軍。

Red Bull車手維斯塔潘表示：「能為車隊贏下第100場勝利真是太不可思議！老實說我們輪胎狀況在本周一直不太好，尤其今天又比周五更冷，所以車子一直打滑。但我們還是做到了！」他目前以69分的優勢持續位居本季冠軍寶座。

另一位Red Bull車手培瑞茲(Sergio Pérez)從第12位出發，奮力在車隊間持續超車，最終躍升到第6名，並取得最快單圈的成績，贏得了額外的積分。

Red Bull另一車隊Scuderia AlphaTauri的日本車手角田裕毅(Yuki Tsunoda)從起跑時的第19位努力奮戰，最終以第14名的成績結束比賽，而他的荷蘭隊友德弗里斯(Nick de Vries)則以第18名完成比賽。下一場大獎賽將回歸Red Bull車隊主場，奧地利大獎賽於7月2日台灣晚間9點舉行。