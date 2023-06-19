櫃買中心19日表示，上櫃股票醫揚（6569）自105年12月21日上櫃已滿6個月，且「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查的標準規定，公告自112年6月20日起得為融資融券交易。