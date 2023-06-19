櫃買：醫揚6／20得為融資融券交易 17:232023/06/19 工商 王淑以 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 櫃買中心19日表示，上櫃股票醫揚（6569）自105年12月21日上櫃已滿6個月，且「有價證券得為融資融券標準」第2條規定辦理上櫃有價證券得為融資融券審查的標準規定，公告自112年6月20日起得為融資融券交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 港幣-人民幣雙櫃台今推出 港交所CEO預言1事 《傳產》央行5波打房 李同榮：恐現3大反效果 Deloitte調降香港IPO集資額預測22％ #醫揚 #融資融券 #股票 #櫃買 #櫃買中心 也許您會感興趣 推薦閱讀 《國際產業》2原因 蘋果市值明年上看4兆美元 15:182023/06/19 財經 《國際金融》投銀事業 矽銀找到買家了 10:582023/06/19 財經 外資上周買超前三名中 航空雙雄占二名 16:232023/06/19 財經 《鋼鐵股》豐興廢鋼、鋼筋續揚 陸需求仍待觀察 11:582023/06/19 財經 《金融》國泰世華首席經濟學家：H2降息機率低 逢低進場買股去 16:392023/06/19 財經 《興櫃股》晨暉、大樹合作大馬合資 搶攻東協保健食品市場 16:392023/06/19 財經 香噴噴低卡花椰粽 端午健康吃不胖 13:342023/06/19 健康 《盤後解析》端午粽香恐走味 專家：逐強嚴守技術面 14:582023/06/19 財經 《日股》「晶」落漆 日經指數反跌1% 15:392023/06/19 財經 台首大退場！南市議員建議租地設新市政中心 11:332023/06/19 生活 竟天雙引擎策略助攻營運成長 擬募資3.2億元 15:342023/06/19 財經 外交部推台灣形象影片 22日晚首播宣揚智慧機械 12:322023/06/19 政治 港股雙櫃檯模式今登場 豐富人民幣產品生態圈再促國際化 11:122023/06/19 兩岸 《金融》eNotice平台30日上線 集保結算所祭抽獎推廣 07:472023/06/19 財經 外籍女大生遭詐沒錢過活 與警合作逮車手 10:192023/06/19 社會 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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