嫌犯在新生南路上一處大樓入口，入內見保全不在位置，迅速至保全座位翻開抽屜，將平板電腦拿走。（翻攝畫面）

一輛停放在騎樓的機車，徒手深入車廂取走皮夾，並持皮夾內金融卡盜刷500元。（翻攝畫面）

台北市八德電子商圈日前連續發生3起商品遭竊案件，警方調閱監視器掌握嫌犯身分，警方擴大查緝終於查獲，但畢嫌卻對於自己的犯行辯稱「全都忘記了」，不過相關犯罪罪證確鑿，警方仍依竊盜等罪名函送臺北地檢署偵辦。

警方調查，畢嫌於5月初，至中正區八德電子商圈內閒逛，見店家無人看顧，順手牽羊取走黑色保冷袋1只及時光積木盒一組，然後若無其事離開；數日後，畢嫌行經新生南路上一處大樓入口，入內見保全不在位置，迅速至保全座位翻開抽屜，將平板電腦拿走，旋即步行離開；再過數日之後，畢嫌再次於中正區商圈出沒，這次趁著深夜四下無人，見一輛停放在騎樓的機車，徒手深入車廂取走皮夾，並持皮夾內金融卡盜刷500元。因接二連三發生竊案，警方積極調閱監視器偵辦，發現犯嫌穿著及特徵相似，比對確認均係畢嫌所為。沒想到狡猾的畢嫌對於犯行一概否認，還辯稱「全都忘記了」，所幸被害人指證歷歷且監視器畫面清楚拍下犯案過程，讓犯嫌百口莫辯。

中正第一分局呼籲，店家與民眾對於自身商品以及個人物品應隨時留意，特別是貴重物品切勿放在機車車廂內，讓宵小有機可趁；另外也告誡民眾，切勿心存僥倖，警方對犯罪行為均會全力偵破，維護轄區治安。