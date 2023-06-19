國防部近日預告修正「志願士兵服役條例」部分條文修正草案，將港澳服甄選我國志願士兵門檻下修為設籍滿10年，大陸人士則維持設籍滿20年，並增訂不適服志願士兵的「接近役齡男子」，若尚未完成兵役義務，直接轉服常備兵現役。

國防部解釋，依港澳關係條例規定，香港及澳門居民經許可進入台灣地區者，非在台灣地區設有戶籍滿十年，不得登記為公職候選人、擔任軍職及組織政黨。又現行國軍各志願役班隊對於港、澳居民參加甄選所定來台設籍年限均為十年，僅志願士兵班隊仍為20年之限，為使人事管理一致，故將設籍滿20年規定修正為「滿10年」。

國防部指出，屆滿18歲之接近役齡男子志願士兵，經不適服現役汰除後，因尚未履行兵役義務，必須回所屬縣市完成徵兵處理，才能續服常備兵現役，為落實政府簡政便民措施，故增訂「接近役齡男子」內容，使該年齡不適服志願士兵人員，未服滿現役最少年限，且尚未完成兵役義務者，直接轉服常備兵現役，期滿辦理退伍。

另現行規定志願士兵現役期間，因病、傷、體質衰弱經檢定不適服現役，應予退伍，其中「體質衰弱」難以認定，修正草案擬刪除。而為配合女性後備軍人教育召集政策，增訂條文，女子志願士兵經停役、退伍或解除召集者，應受後備軍人管理。

國防部指出，擬增訂志願士兵因於現役期間，經依《陸海空軍懲罰法》所定1年內累計記大過3次，經廢止原核定起役者，不發給退除給與。而志願士兵經奉准留職停薪，不列計服役年資，也不須撥繳退撫基金費用，但育嬰留職停薪者須全額負擔並繳付退撫基金費用，始得併計退伍、除役給與服役年資，且不得併計服役滿二十年領取退休俸之資格。