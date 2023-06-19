黃子佼自拍影片爆料，掃射到不少演藝圈大咖，針對遭黃控訴感情複雜及欠債不還等情事，綜藝天王吳宗憲今(19日)錄《綜藝大熱門》時回應表示，自己經濟狀況非常好，黃子佼此舉是逼人去告他，也嗆說「大小S能不告他嗎？」他強調自己感情觀跟家庭觀都非常健全，今天女兒還進棚來關心他，說自己是非常受到敬重的父親，每個都說爸爸我們以你為榮。至於是否告黃子佼？吳宗憲表示交給公司處理，直言法律是無情的。

吳宗憲表示，黃子佼多年前曾爆出叫小模穿泳衣的傳聞，這件事黃子佼當年曾經打電話給他，「當時說：憲哥不要講，美言幾句！怎麼經過10年他失控？其實我很擔心他，希望他平安無事！」2002年曾有週刊報導，當時16歲的演藝圈新人李筱喬上民視《綜藝戰艦》錄影時，曾被知名主持人黃子佼要求「脫衣驗身」，這番言論當時傳到黃子佼耳中，他還一臉疑惑問「她是誰？」接著面色凝重說「這個妹妹是不是會錯意？」

當時週刊專訪李筱喬，她說那時很想當明星，收到面試後立即赴約，被帶進一間約10坪大的會議室。然後主考官黃子佼要她把上衣脫掉，並轉圈給他看，要檢查身上有無疤痕。隨後黃子佼問李筱喬可不可以把內衣也脫掉，她馬上回「不行！」黃子佼當場愣了一下，就低頭叫她離開了。

黃子佼在直播中也提到吳宗憲的感情及行為，卻又接連入圍金鐘而且還在「靠北」。吳宗憲對此表示，自己早就說不要報金鐘，是電視台說要報的，而他在靠北金鐘獎的行為也全都是「演出」，不解黃子佼開嗆的意義。更強調女兒、兒子們都很愛他「每個都說爸爸我們以你為榮，我總不能讓孩子在外面以你為榮，但像鹿希派那種吸毒行為是絕對不行」。至於會告黃子佼嗎？吳宗憲表示交給公司處理，強調：法律是無情的。

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