台北市稅捐稽徵處19日表示，除了木石磚造及土竹造房屋，北市新建房屋構造標準單價今年7月1日起調漲10％。此外，也將調升226條路段的地段率，以及調降25條路段地段率，預估20.7萬戶受影響。

台北市6月初召開不動產評價委員會，決議通過今年7月1日起取得使用執照房屋標準單價調整及地段率調整等相關事項。

稅捐稽徵處19日公布會議結論，台北市營造工程物價總指數及全國營造工程物價總指數過去一段期間調漲27％，但為減輕民眾負擔，台北市今年7月1日起新建房屋構造標準單價僅調漲10％，木石磚造及土竹造房屋不在漲價範圍內。

稅捐稽徵處也提案調整230條路段地段率，其中調升226條、調降4條（連同松機飛航管制共調降25條），預估影響戶數約20.7萬戶。其中，考量松山機場飛航管制區周遭居民受噪音影響，位於第3級航空噪音防制區路段，其路段率調降1級，加計原已調降第2級管制區且航道下方路段，影響路段共計60條，預估受惠戶數約2.8萬戶。

此外，為持續保障單一自住、公益出租人及社會住宅包租代管基本居住權益及落實居住正義，稅捐稽徵處維持稅基折減機制，但最高折減額度由750萬元調降為250萬元為限，受惠戶數約為23萬餘戶。

稅捐稽徵處表示，本次地段率調整等措施，主要為使房屋稅課稅更加趨於公平、合理，將自今年7月1日起實施，影響明年5月開徵的房屋稅。