新竹縣政府曾在2020年推出「中台灣好玩卡－新竹縣限定版」電子產品，當時邀請藝人黃子佼擔任記者會嘉賓，分享暢遊新竹縣峨眉鄉的心得。未料如今黃子佼爆發爭議，新竹政府表示當時合作關係僅到2020年底為止，後續無相關合作關係。

新竹縣政府在2020年曾推出「中台灣好玩卡－新竹縣限定版」電子產品，以智慧旅遊概念將觀光資源跨區串聯，規畫多元豐富的旅遊套票搶攻國旅市場。當時發布記者會上邀請黃子佼擔任嘉賓，分享暢遊新竹縣峨眉鄉的心得。

黃子佼當時在記者會上分享在新竹縣玩得意猶未盡，大讚峨眉細茅埔吊橋很浪漫，店家很熱情。縣長楊文科更頒發竹縣旅遊大使背帶給黃子佼，期望他能大力宣傳竹縣的好山好水。

爭議事件爆發後，新竹縣政府表示，有關黃子佼係於2020年3到12月因推廣中台灣好玩卡一案擔任竹縣觀光大使，與黃子佼之合作僅至2020年底即結束，後續亦無相關合作關係。