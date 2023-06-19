宜蘭縣礁溪鄉具有225年歷史的二龍傳統競渡，22日將於二龍河盛大展開，由在地淇武蘭與洲仔尾2隊代表兩庄頭進行傳統競渡；當日還有全國唯一扒平安體驗船、吃平安、創意親子DIY活動。另有宜蘭最長的二龍河堤3D彩繪牆，總計1.2公里、105幅畫，為IG最新打卡點。

淇武蘭、洲仔尾兩庄庄民於22日上午5時先將安置於龍船厝的龍船「請」出來，遵循古禮一一進行勒肚、絞船、祭拜、點睛及下水儀式。因二龍傳統競渡依緣由、典故、龍舟造型、競渡方式皆有別於其他龍舟競賽，遂每年吸引來自各地遊客至現場觀賞。

端午節上午9時至11時30分率先登場的為扒平安體驗船，男、女皆可至活動廣場服務台報名，還有創意親子DIY體驗活動及傳統吃平安，油飯、魚丸湯免費限量供應；重頭戲二龍競渡將在下午1時進行，今年有8隊加入戰局，村長聯隊、佛光大學隊、頭城澤尊會隊、礁溪慢壘隊、聯全麻糬隊、礁溪義消隊，礁溪鄉公所隊與平安舟慢壘隊。

另有礁溪鄉公所全新打造的「二龍河堤圍牆彩繪」，把舊有斑駁牆面轉換成3D立體圖，其彩繪牆面長度總計1.2公里，共有105幅畫，為宜蘭最長的河堤彩繪圍牆，未來將結合二龍之心，成為打卡新亮點，讓遊客站在一旁合影入境，整個身影融入成為畫作的人物之一，饒富趣味。

鄉長張永德指出，礁溪鄉已朝向「溫泉勝地–接軌國際」目標大步邁進，結合各村優質特色，帶動觀光產業人潮，注入更多活力、提高競爭力，促進礁溪鄕繁榮，呈現與礁溪交心的故事。