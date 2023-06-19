集保結算所19日舉行2023年股東常會，會中順利通過每股配發現金股利2.9元、股票股利1.2元。另外，集保雖於股東會後接著進行董事會，但據了解，截至下午4時，新任董事長人事案公文尚未派至集保處，官方正式宣布集保董事長人選得再等等。

集保作為台灣資本市場的最大後台，秉持「創新」、「韌性」、「永續」及「普惠金融」四大願景，推動資本市場後台保管劃撥核心業務持續穩健，並配合政策推動及市場發展，以開放的思維與時俱進不斷創新，跨域推動多項金融創新應用，發揮後台機構的核心價值。2022年推動股務數位服務、深耕基金市場多元服務、接軌ESG永續投資趨勢、建置eSMART數位帳簿畫撥平台與推動普惠金融，也持續強化資安聯防與優化資訊系統，提升市場作業安全與效能。

集保代理董事長陳德鄉於股東會上表示，2022年雖受股市交易量能萎縮影響整體營收，但在全體同仁共同努力下，每股稅後純益（EPS）仍達7.28元，展現公司堅韌的實力與數位多元策略的成效。2023年集保將持續優化市場數位化創新服務機制，如股利發放電子通知服務（eNotice）、開放證券－證券期貨業公開資料查詢，以及境內基金集中清算平台將陸續上線運作，並致力提升ESG資訊透明度，如強化ESG IR平台、納入本土ESG評分資訊、研議投票政策指南等，另研議外國證券複委託保管業務，以擴充多元的業務場景，為產業發展及永續金融發揮正向的影響力。

為拓展集保數位創新服務，集保積極打造金融服務樞紐，發展普惠金融，並協助金融市場監理，同時在發展創新服務過程，持續強化資安防護與韌性。集保結算所長期與各參加機構積極合作，持續以投資人為核心，延伸跨域應用場景，致力成為台灣數位金融的引擎。