玉山艦成軍典禮今於左營軍港水星碼頭舉行，由唐司令宣讀成軍命令，並授旗、授印給首任艦長陳銘澤上校。（國防部提供）

玉山艦成軍典禮今於左營軍港水星碼頭舉行，由唐司令宣讀成軍命令，並授旗、授印給首任艦長陳銘澤上校。（國防部提供）

我國海軍首艘萬噸級兩棲船塢運輸艦「玉山艦」今正式成軍，投入戰備序列。海軍司令唐華上將主持典禮，帶領官兵同仁見證國艦國造里程碑，他表示，玉山艦成軍便投入戰備序列，負責外島物資運補、人員運輸、救災等任務，戰時則編為兩棲特遣部隊執行作戰任務。

玉山艦成軍典禮今於左營軍港水星碼頭舉行，由唐司令宣讀成軍命令，並授旗、授印給首任艦長陳銘澤上校。唐司令表示，感謝海軍官兵同仁、中山科學研究院、台船公司的全力協助與配合，歷經「建案、接裝、測評與成軍訓練」，玉山艦正式成軍並擔任戰備任務，海軍會持續戮力新一代兵力整建工作，在現有基礎上持續推動，逐步充實戰力，以確保海疆安全。

唐司令說，玉山艦為我國依作戰需求所設計建造的「新型兩棲作戰艦艇」，造艦代號訂為「鴻運計畫」，「鴻」表示宏大、「運」表示運輸，寓意象徵兩棲艦船執行海上任務「安穩」與「順遂」，同時具有傳承八二三戰役的前輩們義無反顧，勇往直前，矢志達成任務的決心之意。

而「玉山」則為台灣百岳之首，東亞第一高峰，象徵我海軍努力不懈攀向高峰及精益求精之精神，以及海軍永遠站在保家衛國第一線，捍衛海疆之決心。又因玉山位處台灣心臟地帶，並有「台灣屋脊」之稱，代表海軍在台澎防衛作戰中的重要角色。

唐司令說明，玉山軍艦平時執行外（離）島物資運補及人員運輪，另外也因應天然災害執行救災、臨時野戰醫院設立及國際人道救援任務，戰時則編成兩棲特遣部隊遂行兩棲作戰任務，依令執行增（應）援及規復外（離）島作戰等任務。

唐司令強調，成軍典禮由陸戰隊與艦上官兵一齊參與，象徵海軍與陸戰隊將更密切合作，擔負保衛台海職責，期許未來玉山軍艦與陸戰部隊密切協同、勤訓精練，無論是面對敵人日趨強硬之軍事威懾、灰色地帶之應處，或是拒止武力犯台等作戰任務，展現忠義的海軍軍風。