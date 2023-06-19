總計明天有葡萄王(1707)、南光(1752)、展宇(1776)、旺宏(2337)、藍天(2362)、固緯(2423)、偉詮電(2436)、神腦(2450)、聯發科(2454)、光群雷(2461)、國產(2504)、晶華(2707)、統一證(2855)、聯陽(3014)、華擎(3515)、永信(3705)、群益期(6024)、大豐電(6184)、捷敏-KY(6525)、愛普*(6531)、中保科(9917)、欣高(9931)、新麗(9944)等23檔發行量加權股價指數成分股票除息交易，其中聯發科發行市值將減少約1215億元，占發行量加權股價指數約39.01點，前述23檔指數採樣股票除息後，減少市值占發行量加權股價指數約45.04點。

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