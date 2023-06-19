國產署表示，今年第2批招標土地包括台中市4宗，高雄市2宗，台北市、新北市、台南市、宜蘭縣、雲林縣、嘉義市各1宗，合計面積4.6公頃，權利金底價新台幣18億5690萬餘元，地上權存續期間皆為70年，地租年息率3.5%，其中地租隨申報地價調整之年息率為1%，地租不隨申報地價調整之年息率為2.5%，地上權及地上建物得辦理一部讓與。

國產署進一步表示，本批次為首次列標者有6宗，屬住宅區土地有5宗，台北市松山區土地位於寧安街靜巷內，鄰近小巨蛋，住宅環境良好；台中市東區臨進化路土地，鄰近干城商業區，生活機能成熟；台中市梧棲區2宗土地位於梧棲新興開發地區，鄰近土地於111年度已陸續標脫，極具市場潛力，本次2宗標的坵塊方整，條件相當優質；台南市新營區土地，為新營地區首宗列標標的，鄰近新營工業區且交通便利；另1宗嘉義市第二種休閒專用區土地，位於嘉義市市郊，容許使用項目有零售業、金融保險業、娛樂健身服務業等多種業別，適合相關行業經營者投標。

另6宗曾列標之土地包括台中市干城商業區土地，去年第4批併其他土地一起列標未標脫，本次改以單獨列標；雲林北港商業區土地位於市區精華地段；新北市土城區住宅區土地，附近已完工之新建案林立；宜蘭員山鄉住宅區土地，面積超過1公頃，屬難得大面積標的；高雄市岡山區住宅區土地，位於岡山市中心，生活機能良好；高雄仁武區社區中心商業區土地，鄰近國道1號及10號鼎金系統交流道，交通相當便利，國產署檢討招標條件重新推出，期可獲得市場青睞。