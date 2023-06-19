許多人買房後都想重新裝潢，打造自己的夢幻小窩，但卻少有人知裝修行為要申請，違者最高可開罰30萬。（蔡依珍攝）

許多人買房後都想重新裝潢，打造自己的夢幻小窩，但卻少有人知裝修行為要申請，違者最高可開罰30萬，桃園市建管處為改善民眾覺得申請許可耗時，恐會延宕施工期程，通盤檢討後簡化室內裝修的申請書表和行政流程，最快1天之內即可核發施工許可。

民眾裝潢房屋，常遇到管委會要求申辦室內裝修許可才可以施工，只要動到天花板、牆壁、固定式隔間的室內裝修行為幾乎都要申請，避免硬裝、格局的改變影響配電、防水工程、災害逃生動線等居住安全，若未申請即私自裝修，除會被勒令停工，依建築法，屋主、承租者、施工業者都可能被處以6萬元以上、30萬元以下罰鍰，但民眾往往覺得申請許可耗時，恐怕會延宕施工期程。

建管處長邱英哲表示，依《建築物室內裝修管理辦法》規定，6層樓以上的住宅大樓裝潢時，如果更動到天花板或拆改分間牆，就要委託建築師或室內裝修專業人員規畫設計，送建管處審查核准、取得施工許可之後，才可以施工。

今年建管處已經針對住宅類型的建築物簡化申請書表及行政流程，委託桃園市建築師公會受理、審查並核發施工許可，大幅減少行政作業，民眾最快可以在申請當天即取得施工許可。

邱英哲表示，凡是建築物總樓層在15層樓以下、面積300平方公尺以下的住宅類型建築物，都可以利用簡易機制向建築師公會申請，目前安排的審查時段為每周二、四上午，當天均會審查完全數的申請案，所以每周二、四的申請案，最快當天即可核准。

邱英哲表示，由於公部門人力不如專業公會充裕，委託專業公會協助審查，除了可加速行政效率之外，最重要的是可以減省民眾的等候時間，讓裝修工程順遂進行。未來將擴大簡化至其他用途、樓層和面積，以提供民眾更快捷的服務。