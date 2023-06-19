游淑慧、張斯綱欲邀柯文哲站台 李德維嗆：不是被提名就能為所欲為

國民黨台北市議員游淑慧、張斯綱有意邀請民眾黨總統參選人柯文哲站台，引發聯想。藍營立委李德維今(19日)直批，不是提名了就能為所欲為，建議個別參選人先和台北市黨部好好聯絡，而非只看重自己個人當選與否的利益。游淑慧對此強調，她只是想窮盡一切可能逆轉勝，讓國民黨多這一席。她們跟侯友宜是併肩作戰的關係，不是只有站台，而是一舟同命，是道義也是責任，因片面之詞轉載而遭砲轟，讓她難過想哭。

「我不是不分區，也不是在優勢選區！」游淑慧今(19日)在臉書發文表示，去年才剛打完一仗的她，今年接受黨的徵召，投入最困難的深綠選區，不是為了自己的利益，而是為了讓黨部北市布局更完整。所以，她真的不是如李德維說的「為所欲為」、只重視自己的利益。她只是想窮盡一切可能逆轉勝，讓國民黨多這一席。自己在節目中也特別提到，能不能邀請，什麼形式，應該黨對黨層級討論，她一定會遵守黨部的規則。

游淑慧強調，自己也不喜歡彎腰求人，但為了黨的勝選，她必須努力爭取所有反綠選票。剛剛記者問，如果找侯市長又找柯主席站台，會不會衝突？自己回說：「這不一樣，我們跟侯市長是併肩作戰的關係，不是只有站台，而是聯合競選、一舟同命，這是道義也是責任。」

游淑慧直言，站在短兵相接的第一線，和站在後方支援的第二線，大家的視野和心情難免不一樣。沒有誰對錯，只是思考點的不同。或許可能因為沒有看完專訪，只看到轉載的片面之詞，就突然砲轟正在前方打仗的她們，「堅強如我，早上看到後，覺得難過想哭！」