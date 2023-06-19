黃子佼被爆過去強吻少女拍裸照、要求參加選拔賽的少女脫衣全裸，震驚演藝圈。對此，「最強狗仔」葛斯齊今（19日）證實受害者不只1人，且幾乎每天都收到「多到你們無法想像」的求救訊息，並自責沒有實質證據而沒辦法即時站出來。對此，黃子佼經紀人回應：「請給我們一些空間處理、釐清，給大家更好的答覆。」

葛斯齊在臉書「新聞前線專案組葛斯齊」，貼出網友的訊息截圖，對方希望他調查個子矮小、娶妻生女，還有戀童癖的黃姓主持人，表示自己15歲時參加雜誌的美少女甄選，卻在面試時遭要求「穿一套比一套露」的衣服，「第3套我不敢穿，他就說必須全身脫光看有無疤痕」，接下來更發生不可告人、我極力反抗，最後他沒得逞的事情。

葛斯齊回覆時除表示「我知道他戀童癖」，也對已經當媽媽、無法忍受類似事情可能發生在孩子的受害者強調，「我會想辦法讓他付出代價」，也感謝對方勇敢站出來，「這些線索，對我來說特別重要」。葛斯齊也在文章裡提到，受限沒有實質證據，無法即時站出來，真的很痛苦，「我每天收這樣求救及爆料訊息，多到你們無法想像！只有一天沒有曝光，我都無法好好入眠！」

葛斯齊也在另篇文章向眾多爆料者道歉，「礙於證據不足，我很難為你們挺身而出」，目前每一件爆料都是多年前累積下的陰影，時間也不能弭平受害者的不安與負面影響，並向加害者喊話，要有一定的誠意與歉意，因為當你們認為自己是「勇於面對」站出來解釋同時，被害人多年的心靈創傷又被揭開了瘡疤！

葛斯齊強調，他不想落井下石，Me Too也不是核彈，而是讓我們看見人性的鏡子，「不是在工作中作勢摸奶就有合理的理由」、「真的不想落井下石，但這對受害者公平嗎」、「希望這些公眾人物勇敢面對自爆時，別做傻事（真的很擔心他）」。

由於黃子佼目前仍在醫院治療中，經紀人對此回應：「佼或許有些糊塗的過往，謝謝大家的關心，目前佼還在檢查當中，請給我們一些空間處理，我們會把事情釐清，給大家更好的答覆。」

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