限量30組的「泉漾無暇之旅」住房專案，平日入住可升等為「楓林客房」。（北投大地酒店提供）

「泉漾無暇之旅」住房專案，入住可獲贈高達4500元的肌膚保養療程。（北投大地酒店提供）

大地酒店擁有來自大屯山脈、有「美人湯」之稱的白磺泉，雪景大眾風呂是飯店招牌。（北投大地酒店提供）

迎接夏季旅遊商機，大地酒店近期推出超吸睛的美人魚真人互動秀，可拍、可看、可互動。（張鎧乙攝）

迎接夏季旅遊商機，北投大地酒店近期動作頻頻，推出多款特色專案迎客，日前大地酒店才推出美人魚真人互動秀，這回首度跨界聯手知名的「英爵醫美」，特別推出限量30組的「泉漾無暇之旅」住房專案，雙人平日入住可免費升等房型、品嚐主廚特製的「泉漾養顏套餐」，更可獲贈高達4500元的肌膚保養療程，讓旅客們獨享尊寵的女神假期。

大地酒店今(19)日推出「泉漾無暇之旅」住房專案，入住即可享用「喜歡」西餐廳主廚團隊特製的「泉漾養顏套餐」，餐點內含高營養價值的「奇亞籽酪梨沙拉」、清爽不膩口的「精燉老菜脯雞肉澄清湯」，還有使用海膽、干貝、鮭魚卵等多款海味的「海鮮燉飯」，以及香氣四溢的「紙包茴香烤鮭魚」。其中奇亞籽以富有高蛋白、高纖與抗氧化功效聞名，酪梨則有豐富的維他命C、維他命E、酚類等生物活性化合物，對於抗氧化有幫助；而主菜鮭魚更是優質蛋白質模範生。主廚團隊用新鮮嚴選的食材調和出養顏美容的套餐，兼顧美味與健康。

除了食補，大地酒店今年更首度攜手「英爵醫美」，新推「泉漾無暇之旅」住房專案，其中最吸引人的莫過於專案中價值4500元的「杏仁酸煥膚W-White＋保濕導入Hydrating Facial」療程1堂。業者分享杏仁酸煥膚是DR.WU吳英俊教授所研發的專用配方，使用溫和不刺激的果酸，具美白效果，可迅速分解已形成的粉刺及黑斑問題、提升肌膚明亮度；而保溼導入的成分主要為玻尿酸，可加強角質層自身的吸水能力和屏障功能。專案療程在台北市區內的4間分店皆可使用。

大地酒店擁有來自大屯山脈、有「美人湯」之稱的白磺泉，每個房間皆有私人溫泉池，更有聞名的雪景大眾風呂、露天泳池、SPA水療池等多重設施，提供房客盡情使用，適合母女、閨密們來一趟寵愛自己的夏季小旅行。「泉漾無暇之旅」一泊二食住房專案，雙人入住每晚12800元，供應至9月30日止。

總經理陳惠慈表示：「英爵醫美以訴求健康專業且可以被身體自然吸收的肌膚療程而聞名，許多美膚獨家配方都是名人口耳相傳，對於這次雙方的合作充滿期待。而此次一泊二食的套裝行程，融合兩品牌特色，能一次享受到星級飯店的高檔服務與頂級肌膚療程的美麗加持，讓愛美的女性歡度輕奢、逆齡的假期。」