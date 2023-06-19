第14屆台北市議會高達23位議員，19日組成性平連線，其中台北市議會議長戴錫欽更是全台唯一表態的議長，並簽署「促進性別平等連線共同願景承諾書」，未來將努力落實婚姻平權配套措施、強化公部門性平意識、多元友善城市空間、推動性別平等教育和平權問政。

性平連線以台北市議員林亮君作為召集人，副召集人則有議員吳沛憶、苗博雅，其餘參與議員則有王閔生、何孟樺、李建昌、林延鳳、林珍羽、洪健益、張文潔、許淑華、陳賢蔚、戴錫欽及顏若芳等。

林亮君指出，14屆議員共有23位議員參與性平連線，其中戴錫欽更是全台唯一表態的議長。戴錫欽則說，其實他在上一屆議員就已經參加連線，性平是民代共同關注的議題，樂意參加連線，期望透過跨黨派齊心合力，讓台北市成為兩性平權的領頭羊。

性平連線議員也簽署共同願景承諾書，包含「落實婚姻平權配套措施」，減少同性婚與異性婚之間的差距，如行政相關表格修改、調整生育獎勵金申請規範；「強化公部門性平意識」，監督市府性別平等委員會、性別平等教育委員會等，確保成員組成符合性別平等專業，督促市府持續進行公務人員性別意識培力。

「多元友善空間」，促進議會及市府各機關響應多元性平族群活動，設置性別友善廁所、推動男廁所尿布台等；「推動性別平等教育」，監督北市各級學校積極推動性別平等教育。

最後，「平權問政」則每季與民間團體、家長團體、教師團體及學生團體召開座談會，研商北市落實性別平等之措施。